Medina é vice-campeão na França e encosta na liderança do Mundial

O brasileiro Gabriel Medina ficou com o vice-campeonato da etapa da França, a nona do Mundial de surfe. Nesta quarta-feira (12), o campeão da competição em 2014 perdeu a final para o havaiano Keanu Asing por 13.94 a 7.

Com o vice-campeonato, o brasileiro diminuiu a diferença para o líder do Mundial, o também havaiano John John Florence, que foi eliminado na semifinal. Florence tem 48.150 pontos, contra 45.450 pontos de Medina. O terceiro colocado é o australiano Matt Wilkinson, que soma 38.250 pontos.

Os dois piores resultados de cada surfista ainda serão descartados. Medina e Florence devem descartar duas eliminações na terceira rodada, o que deixaria a diferença em 2.700 pontos.

Ainda tem 20.000 pontos em disputa com as duas últimas etapas do Mundial, que serão realizadas em Portugal e no Havaí. A etapa de Portugal começa na próxima terça-feira (18).

Se vencer a etapa de Portugal, Medina pode assumir a ponta caso Florence seja eliminado na semifinal.

Folhapress