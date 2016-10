Medina é eliminado e já pode ver rival ser campeão em Portugal

Gabriel Medina está em situação complicada na busca do bicampeonato mundial de surfe. Nesta sexta-feira (21), o surfista brasileiro foi eliminado precocemente no terceiro round da décima etapa do Circuito Mundial (WCT) e já pode ver John John Florence, líder do ranking e que avançou sua bateria, ser campeão em Peniche, Portugal.

Pressionado pela vitória do havaiano na bateria anterior, Gabriel até que começou bem contra Jeremy Flores com um tubo que lhe rendeu uma nota 7,17. Na sequência, errou em algumas boas oportunidades e viu seu adversário ultrapassar.

O francês surfou menos ondas, mas foi mais efetivo, cravando um 8 e outra 7,77, um total de 15,77 contra 14,17 do brasileiro.

Agora, Medina precisa torcer para John John não ser finalista em Portugal. Caso o havaiano chegue à decisão, ele já pode comemorar matematicamente seu primeiro título na elite do esporte, mesmo com uma etapa ainda por disputar.

Com o resultado, Medina “zerou” em Portugal, já que terminou na 13ª posição e já descartou seu pior resultado até aqui, um outro 13º. Assim, ele fica estacionado no ranking com 45,450 pontos, podendo chegar apenas em 53,700 caso seja campeão da etapa no Havaí, a última da temporada.

Caso John John termine na segunda posição em Portugal, ele somaria 54,400 (já com um descarte). Ou seja, mesmo se fosse último colocado no Havaí, descartaria essa posição e continuaria com a pontuação conquistada até aqui.

Para Medina conseguir chegar ao Havaí ainda sonhando com o título, ele precisa torcer para que John John seja eliminado em Portugal pelo menos até a semifinal. Neste caso, o havaiano somaria 52,900 (já com um descarte), dando chances ao brasileiro. No entanto, com essa pontuação, o rival do brasileiro precisaria chegar apenas em um nono lugar em Pipeline para se tornar campeão.

Vale lembrar que, apesar do Mundial ser composto por 11 etapas, apenas os nove melhores resultados entram no somatório dos surfistas.

Por Folhapress