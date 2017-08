Medidas contra assaltos em ônibus continuam sem definição e nova reunião é agendada

Reunião com MPE nesta quinta também não definiu as medidas – Divulgação

Desde 2016, autoridades discutem estratégias para reduzir o número de assaltos em coletivos de Manaus. Os empresários insistem no uso apenas do cartão Passafácil para pagamento das passagens a fim de evitar que os ônibus sejam alvos dos criminosos. Mesmo com as inúmeras reuniões com as autoridades políticas e da área da segurança pública do Amazonas, até agora, nada foi definido. Uma nova reunião foi marcada para setembro.

Neste ano foram feitas mais 3 reuniões. A última foi realizada na tarde desta quinta-feira (10), com representantes do Ministério Público do Estado (MPE), Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos (SMTU), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), através da comissão de Defesa do Consumidor e representantes da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Sem definição, a população continua sendo vítima desse tipo de crime.

São 11 assaltos diários, segundo dados levantados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), com apoio da Secretaria de Segurança Púbica (SSP). Entre janeiro e julho deste ano, foram registrados mais de 2,1 mil assaltos.

Leia também:Mais de 2 mil assaltos a ônibus são registrados em Manaus

O índice alto de criminalidade assusta a população, que pede por medidas eficazes para impedir a ação criminosa. A dona de casa e aposentada Flaviana Soares, de 62 anos, estava com a neta em um ônibus, no ano passado, quando homens armados anunciaram o assalto. Com agressividade, os suspeitos levaram todo o dinheiro que ela tinha. A experiência ruim é relembrada por ela todas as vezes que precisa se locomover em um coletivo na capital.

“Enquanto a prefeitura não buscar soluções para aumentar a segurança no transporte coletivo, nós manauenses ficamos com medo e totalmente nas mãos dos bandidos. É um drama toda vez que preciso pegar um ônibus. Fico com o sentimento que vai ocorrer de novo, desconfio de todo mundo”, contou.

Em 2016, um estudo da SSP apontou que os crimes dentro dos coletivos estão relacionados ao dinheiro nas catracas. O recurso seria o chamariz aos criminosos. Por isso, os empresários insistem na utilização apenas do cartão Passafácil como forma de pagamento. Segundo o Sinetam, a medida pode ser a saída para a reduzir os casos e dar segurança aos usuários. Por outro lado, parte da população acredita que isso não vai diminuir e, muito menos, conter os assaltantes – que estão de olho no dinheiro e nos celulares dos passageiros, já que são itens de fácil comercialização no “mercado negro”.

“Esse tipo de pagamento vai trazer segurança tanto para os colaboradores, quanto para os usuários. Temos exemplos de outros Estados que já utilizam esse mecanismo (pagamento apenas com cartão Passafácil) e conseguiram reduzir os índices de assaltos dentro dos coletivos. Aqui em Manaus também é possível. Possuímos tecnologia para esse tipo de serviço”, destacou Fernando Borges, advogado do Sinetram.

Nova reunião

Uma nova reunião ficou marcada para o próximo dia 11 de setembro, onde o Sinetram espera que a prefeitura decida, em definitivo, se haverá um acordo para que as medidas sejam implantadas.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) para buscar informações a respeito do adiamento do início das medidas de segurança, mas as ligações não foram atendidas até a publicação deste conteúdo. E-mails foram encaminhados para o órgão e também para a SMTU, assim que as respostas forem enviadas, elas serão atualizadas na matéria.

Veja a planilha com número de assaltos

Planilha 2016

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeito e Sinetram discutem melhorias no transporte público de Manaus

Após assalto em ônibus, suspeitos caem em igarapé para tentar fugir da prisão

Assaltos a ônibus é tema de reunião em Manaus