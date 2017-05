Medida da Aleam para barrar eleição direta é redistribuída no TSE

A medida de segurança ingressada pela procuradoria-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi redistribuída, nesta sexta-feira (26), para o ministro Roberto Barroso. A decisão é da presidente interina do TSE, ministra Rosa Weber. A ação pede a suspensão dos trâmites da eleição suplementar direta, que já está em andamento no Amazonas.

No despacho, a ministra diz que “observado o liame com o RO n° 2246-61, em que designado para lavrar o acórdão o Ministro Roberto Barroso, forte no art. 16, § 6o, do RITSE, bem como na esteira dos precedentes da Presidência deste Tribunal Superior (v.g., MS n° 44-25.2014.6.00.0000 e MS n° 1010-22.2013.600.0000), proceda-se, de imediato, à redistribuição do presente w/f ao Ministro Roberto Barroso. Após, encaminhem-se os autos ao gabinete de Sua Excelência”.

O então relator do processo, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, declarou que encaminhou a ação de volta à presidência do TSE, por considerar que o pedido da Aleam “busca em verdade, obstar a execução de julgado determinado pelo colegiado da Corte Superior, no qual ele foi vencido”.

A reportagem tentou contato, por telefone, com o procurador-geral da Aleam, Vander Góes, para saber a posição dele sobre a decisão da ministra Rosa Weber, mas não houve retorno.

