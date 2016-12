Médica que estava com dois filhos é assaltada no Parque do Idoso

A médica Roberta Gobeth, 34, foi assaltada por dois suspeitos armados na noite da última quinta-feira (15), dentro do Parque Municipal do Idoso, na rua Jorge Baird, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Roberta estava com seus dois filhos, um menino de 8 anos uma menina de 3.

De acordo com o empresário Adriano Gobeth, marido da médica, Roberta estava em uma quadra de esportes com as crianças quando foi abordada.

“Minha esposa não era o alvo principal. Um dos suspeitos abordou uma senhora, colocou a arma na cabeça dela e levou o celular. Como minha esposa estava próxima, acabou sendo abordada também. Eles levaram a bolsa com a chave do carro e a carteira com documentos”, explicou.

Os assaltantes fugiram a pé pela porta da frente do Parque.

“O que é complicado é que a gente não se sente mais seguro em canto nenhum. Essa é a verdade. Sorte que as crianças não perceberam o que estava acontecendo no momento”, completou o empresário.

Alguns frequentadores do parque reclamam do sistema de iluminação.

“É um local que quase não tem guarda e os postes de iluminação também deixam a desejar, nem todos funcionam”, disse uma mulher que preferiu não ter o nome divulgado.

A reportagem tentou contato com a direção do Parque do Idoso, mas até o fechamento desta matéria, as ligações não foram atendidas.

Luis Henrique Oliveira

Jornal AGORA