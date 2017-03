Médica explica as mudanças na vacina contra gripe em 2017

A Agência Nacional de Saúde (Anvisa) alterou a composição da vacina contra Influenza (gripe), em 2017. A mudança, conforme explica a diretora da Clínica Vacinar, médica Amanda Alecrim, segue recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, anualmente, faz uma previsão dos tipos de vírus Influenza que devem circular no mundo.

O estudo, segundo ela, é baseado em amostras de pacientes, coletadas em centros sentinela, unidades de referência distribuídas em vários países. De acordo com a médica, essa é a primeira mudança na composição da vacina desde 2010.

O médico infectologista da Clínica Santa Lourdes, Silvio Fragoso, explica que a mudança na composição da vacina disponibilizada este ano está no vírus Influenza A H1N1, que agora é do subtipo Michigan/45/2015. Ele alerta que a presença de novos vírus da gripe em circulação, pode significar risco de surto da doença, por isso, diz ele, a população deve reforçar a imunização.

A vacina contra gripe possui duas apresentações, ambas adotadas no mundo inteiro: a trivalente, composta pelos vírus Influenza A H1N1, A H3N2 e B (subtipo Brisbane); e a quadrivalente, que possui esses mesmos vírus e mais o Influenza B (no subtipo Phuket). Tanto na trivalente quanto na quadrivalente, a mudança é no subtipo do vírus A H1N1.

Fragoso ressalta que, independente da composição, a população deve se vacinar contra a gripe anualmente, porque mesmo quando a circulação dos vírus permanece a mesma, o grau de proteção diminui ao longo dos meses, em decorrência da redução dos anticorpos.

A vacina contra gripe é indicada a partir dos 6 meses de idade. O ideal é que todas as pessoas sejam imunizadas. “Somente dessa forma é possível reduzir as chances de surtos e a evolução da doença para formas mais graves”, frisa Amanda Alecrim.

Amanda Alecrim chama atenção para o fato de que, este ano, o Amazonas tem apresentado um crescimento no número de casos de gripe, transmitida pelo vírus H3N2. Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), nos dois primeiros meses de 2017 foram registrados 48 casos de gripe H3N2. No mesmo período de 2016 foram 9 casos. “Esse é mais um tipo de vírus da gripe, mas que pode ser prevenido com a vacinação que já oferecemos”, reforça a médica. A FVS não identificou casos de gripe H1N1 em 2017. No ano passado foram 20 casos.

A médica destaca que idosos, gestantes, crianças e pessoas com comprometimento da saúde (portadores de doença respiratória ou cardíaca, obesidade, diabetes, trissomias, deficiência da imunidade, entre outras) fazem parte dos grupos mais suscetíveis a complicações por Influenza e, por isso, não devem deixar de se vacinar.

Em Manaus, a Clínica Vacinar já está disponibilizando a vacina contra Influenza com a nova composição, na versão trivalente. A previsão é que, na próxima semana, a vacina esteja sendo ofertada também na apresentação quadrivalente. “As duas vacinas possuem eficácia comprovada. A diferença é que a quadrivalente protege também contra o vírus Influenza B, subtipo Phuket”, destacou.

Sintomas da Influenza – A gripe tem início súbito. Os principais sintomas são febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, dores no corpo, perda de apetite, tosse (em geral seca), dor de garganta e coriza. Os especialistas orientam que, além da vacinação, a população adote também outras formas de prevenção, dentre elas, a limpeza frequente das mãos, utilizar lenço descartável para a higiene nasal, manter os ambientes ventilados e evitar ficar próximo a pessoas que apresentem sintomas da doença.

