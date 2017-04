Mecânico que tinha rixa com traficante é morto com oito tiros

Um mecânico identificado como Éder Martins Martins de Oliveira, de 35 anos, foi assassinado com oito tiros de um revólver pt 40, na rua Vicente Reis, bairro São Lázaro, considerado como área vermelha. A vítima recebeu disparos na nuca e na altura do ombro.

De acordo com o tenente Neto, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta das 13h deste domingo. A suspeita é que Éder teria uma rixa com um traficante conhecido como “coreano” pelos populares da área. ” parece que a vítima estava tendo uma rixa com um cidadão que era conhecido do coreano que tomou as dores e matou o Éder”

O corpo foi encaminhado ao IML e o caso será investigado pela DEHS.

Diogo Dias

EM TEMPO