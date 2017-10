Mecânico é executado com dois tiros na cabeça no Jorge Teixeira

O mecânico Adaias Alves de Souza, 39, foi assassinado na noite desta quarta (11), com dois tiros na cabeça, por volta das 19h, na rua F da Comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. As informações foram confirmadas pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a equipe da Cicom, mais cedo, Adaias havia se envolvido em uma discussão na oficina onde trabalhava. No momento do crime, ele seguia a pé para casa, seguido pelo suspeito em uma bicicleta. O ciclista deu dois tiros na cabeça do mecânico e fugiu do local.

Testemunhas acionaram uma viatura que fazia patrulhamento pela área.

Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato. O corpo de Adaias foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Até o fechamento da matéria o atirador não havia sido identificado.

Isabela Pio

EM TEMPO



