Mecânico cria bicicleta aquática em Barcelos

André Luiz Andrade, 44, atua como mecânico na cidade de Barcelos (399 km de Manaus), interior do Amazonas e, recentemente, criou uma bicicleta aquática, a qual apelidou de “Bike Aquat ALAS”, para que ele e os familiares, ou até mesmo curiosos, possam deslizar sobre as águas do rio Negro.

André testou o protótipo pedalando por 1 km, da orla do município até a Praia Grande. A ideia, segundo o criador do invento, surgiu quando ele avistou um bote puxado por boias compridas. “Quando vi, logo pensei, daria para ser uma bicicleta ali”, falou Andrade, revelando que promete revolucionar os passeios de rio pelo Arquipélago Mariuá, com mais uma opção de atividades ao ar livre.

“Acredito que sirva, também, para a economia de Barcelos. Porque a bicicleta aquática também nos serve como um novo meio de transporte. Mas, por enquanto, minha criação foi baseada na diversão”, contou.

A engenhoca foi fabricada em uma semana com materiais reciclados e une dois blocos de tubo PVC – que fazem as vezes de flutuadores – à bicicleta. Quando pedalada, faz girar uma hélice de rabeta, dando movimento ao invento que suporta, por enquanto, até 90 kg.

O mecânico reconhece que a criação ainda necessita de ajustes para melhorar a velocidade e facilidade de uso, mas garante que, pela leveza do material, até crianças de 10 anos conseguem pedalar a bike.

“Vou colocar tubos [de PVC] de maior milimetragem e colocar uma estrutura adequada para um passeio a dois, por exemplo”, descreveu André sobre possíveis melhorias a serem realizadas no invento.

André tem outros veículos adaptados por ele para as mais diversas necessidades, incluindo na ajuda na locomoção de pequenos agricultores nas estradas cheia de barro no período das chuvas. O mecânico disse que a produção deve continuar e que a segunda “Bike Aquat ALAS” deve ser finalizada em breve.

Rosianne Couto

EM TEMPO