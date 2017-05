MEC libera consulta para vagas do Sisu do meio de ano e inscrição começa nesta segunda

O MEC (Ministério da Educação) liberou nesta sexta-feira (26) a consulta das vagas disponíveis pelo Sisu neste meio de ano. Ao todo, são 51.913 vagas que podem ser conferidas no site do sistema. As inscrições começam na próxima segunda-feira (29).

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Sisu, e informar o número de inscrição e senha do Enem 2016. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso e poderá alterá-las ao longo do processo ou até cancelar a sua inscrição. O sistema somente considerará válida a última inscrição confirmada.

Estudantes de qualquer lugar do país podem se inscrever nas instituições de ensino que aderiram ao programa. O candidato, no entanto, tem que ter feito a prova do Enem em 2016 e tirado nota acima de zero na redação.

Nesta edição de meio de ano, o Sisu oferece vagas para 1.462 cursos. O Estado com mais instituições com vagas disponíveis é Minas, seguido por Rio, Bahia e Rio Grande do Sul. Veja aqui a lista completa de cursos e instituições.

O resultado será divulgado em 6 de junho e os candidatos selecionados poderão efetuar suas matrículas na instituição para a qual foram selecionados entre os dias 9 e 13 do mesmo mês. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pela própria instituição, a partir de 26 de junho.

Folhapress