Mec divulga resultado do ‘Premio professores do Brasil’

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (18), o resultado da etapa estadual da 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil (PPB). Seu objetivo é reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos em sala de aula.

No Amazonas, 165 professores da educação básica pública realizaram o cadastro no portal do Prêmio e 87 finalizaram as inscrições. Destes 87, conforme regulamento do PPB, houve um vencedor por categoria, totalizando seis vencedores da etapa estadual, que vão disputar a etapa regional, prevista para o final deste mês.

As seis categorias que compõem a premiação são: creche (educação infantil), pré-escola (educação infantil), ciclo de alfabetização: 1º, 2º e 3º anos (anos iniciais do ensino fundamental), 4º e 5º anos (anos iniciais do ensino fundamental), 6º ao 9º (anos finais do ensino fundamental) e ensino médio.

Serão distribuídos R$ 255 mil em premiações em dinheiro, além de viagens educativas e equipamentos de informática e atletismo a professores dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas que tenham desenvolvido experiências pedagógicas criativas e inovadoras.

A premiação se divide em três etapas: estadual (150 vencedores), regional (30 vencedores) e nacional (6 vencedores). Os ganhadores da etapa regional receberão troféu e R$ 7 mil cada um. As escolas às quais eles pertencem serão condecoradas com placas comemorativas e ganharão equipamentos de informática atualizados com softwares com conteúdo educacional. Já os vencedores da etapa nacional terão prêmios de mais R$ 5 mil reais, totalizando R$ 12 mil, além de troféu.

Em todo o Brasil, foram selecionados 150 profissionais, de um total de 3.494 inscritos.

Segundo o secretário nacional de Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da Silva, a iniciativa da premiação é dar visibilidade e reconhecimento às boas práticas de professores. “Temos professores fantásticos, cujos trabalhos precisam ser reconhecidos e compartilhados. Esta é uma das iniciativas mais importante do MEC, nesse sentido”, destaca.

Os professores vencedores, na etapa estadual do Amazonas, por categoria:

– creche (educação infantil): Clijes Ramos Aragão, da escola municipal Nossa Senhora de Aparecida, em Manaus, com o trabalho “Experiências, brincadeiras e aprendizado – fenômenos da natureza”.

– pré-escola (educação infantil): Fabiane Bandeira Viana, do centro municipal de educação infantil professora Santina Castro Pereira, de Manaus, com o trabalho “Reaproveitamento da água e sustentabilidade: conservando para preservar”.

– ciclo de alfabetização 1º, 2º e 3º anos (anos iniciais do ensino fundamental): Erika Silva do Carmo, da escola estadual Coronel Cruz, de Itacoatiara, com o trabalho “Minha escola lê e multiplica saberes: viajando no mundo das fábulas”.

– 4º e 5º anos (anos iniciais do ensino fundamental): Jairo Silva de Araújo, da escola estadual Almirante Barroso, de Manaus, com o trabalho “Step – um passo contra a obesidade infantil e o sedentarismo”.

– 6º ao 9º (anos finais do ensino fundamental): Valter Pereira Menezes, da escola municipal Luiz Gonzaga, de Parintins, com o trabalho “Água limpa para os curumins do Tracajá: prática sustentável paras se ter água limpa”.

– ensino médio: Wadson Benfica Nazaré, da escola estadual senador Petrônio Portella, de Manaus, com o trabalho “Rediscutindo o papel da informática na educação: metodologia interdisciplinar com ênfase em programação e automação de sistemas para o ensino médio”.

Com informações da assessoria

