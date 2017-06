MEC divulga candidatos selecionados na 2ª chamada do ProUni

As bolsas são válidas para o segundo semestre de 2017 – Reprodução

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na manhã desta segunda-feira (26) a lista de candidatos pré-selecionados na segunda chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos), programa de bolsas para estudantes de baixa renda ingressarem em instituições privadas de ensino superior.

O resultado deve ser consultado no site do programa. Os alunos selecionados deverão comparecer na instituição de ensino para levar os documentos que constatem as informações dadas na inscrição até a próxima sexta-feira (30). A perda do prazo ou não comprovação das informações implica em perda da bolsa.

As bolsas são válidas para o segundo semestre de 2017. O estudante que quiser participar da lista de espera deve manifestar seu interesse na página do programa, entre 7 e 10 de julho. A lista estará disponível para consulta no dia 13 de julho.

Neste ano, o ProUni oferece 17% de bolsas a mais que o de 2016. Ao todo, são 147.492 bolsas em 1.706 instituições privadas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais. No ano anterior, foram, ao todo, 125.442.

Para se candidatar a uma bolsa parcial ou integral é necessário que o estudante tenha participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), obtido ao menos 450 pontos na média de notas do exame e não tenha zerado a redação. Além disso, o aluno deve ter concluído o ensino médio em uma escola pública ou ter sido bolsista na rede particular.

No caso da bolsa integral, os candidatos devem ter renda familiar bruta mensal per capita de, no máximo, um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial, o teto da renda familiar é de três salários mínimos.

Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública de educação básica.

O Estado de São Paulo lidera no número de bolsas ofertadas (35.047), seguido de Minas Gerais, com 16.610, e Paraná, que tem 11.590 bolsas.

Calendário

Comprovação de informações: 26 a 30 de junho

Prazo para manifestar interesse na lista de espera: 7 a 10 de julho

Comprovação dos candidatos na lista de espera: 17 e 18 de julho

Folhapress