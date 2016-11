MEC corrige lista e divulga escolas em que haverá Enem neste fim de semana

O Ministério da Educação (MEC) corrigiu a lista de locais ocupados divulgada na última terça-feira (1º) e anunciou o nome de dez escolas em que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão realizadas neste fim de semana.

A medida atinge 8.186 candidatos que devem comparecer a esses locais para fazer o exame nos dias 5 e 6 de novembro. Na primeira lista, essas escolas apareciam erroneamente como locais em que havia ocupação por estudantes.

Veja abaixo a lista das dez instituições em que haverá o Enem neste fim de semana:

Itabuna (BA)

CETEP Litoral Sul II

Colégio Estadual de Itabuna CEI

Colégio Estadual Dona Amélia Amado

Colégio Estadual Félix Mendonça

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães

Diamantina (MG)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Campus I

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Campus JK

Florianópolis (SC)

Colégio de Aplicação da UFSC

Salvador (BA)

Universidade Federal da Bahia – Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa (Antigo PAF I)

Universidade Federal da Bahia – Pavilhão de Aulas da Federação V (PAF V)

Agência Brasil