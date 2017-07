MDS libera R$ 720 mil para atender indígenas venezuelanos em Manaus

As famílias estão sendo regularizadas quanto à questão documental junto à Polícia Federal (PF) – Foto: Márcio Melo

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) assinou na última sexta sexta-feira (14) a liberação de R$ 720 mil para o atendimento imediato aos imigrantes indígenas venezuelanos da etnia Warao, em Manaus. O montante será transferido diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município.

O recurso será usado para abrigo emergencial e na compra de alimentos por um período de 6 meses. O repasse emergencial permitirá a execução de ações socioassistenciais.

“Estamos repassando recursos para dar apoio e abrigar essas pessoas. É uma situação preocupante, são pessoas que não tem nenhum recurso, são muito vulneráveis”, ressaltou o ministro da pasta, Osmar Terra.

O MDS vem acompanhando a situação dos imigrantes venezuelanos. Em abril, a pasta repassou R$ 480 mil para o estado de Roraima. “Estamos acompanhando de perto essa situação e vamos torcer que se resolva da melhor forma possível”, disse Terra.

Imigração

Para fugir da crise política e econômica que a Venezuela vem enfrentando milhares de venezuelanos entre eles indígenas deixaram o pais a procura de melhores condições. O Amazonas tem sido um dos locais mais procurados pelos imigrantes.

Atualmente, 497 indígenas da etnia Warao residem na capital, conforme o último levantamento realizado pela Prefeitura de Manaus. Desse montante, 297 estão residindo no Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias, no bairro Coroado, Zona Leste. Os outros 230 estavam morando no centro da cidade. Porém, no último sábado (15), eles foram levados para abrigos da cidade da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e da Cáritas Arquidiocesana, nas zonas Norte, Centro-Oeste e Sul.

Entre os dias 24 de junho e 12 de julho, foi registrado o retorno de 128 indígenas para a Venezuela e a chegada de 61 pessoas na capital.

