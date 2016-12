McDonald’s intensifica campanha para ajudar crianças com câncer

O McDonald’s continua, até o dia 14 de janeiro, a campanha McSolidário, que vai arrecadar fraldas e itens de higiene pessoal para serem doados ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC-AM).

A doações podem ser entregues nos quatro restaurantes do McDonald’s em Manaus: na Avenida Djalma Batista, Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Shopping Ponta Negra.

Os produtos da lista de doações foram definidos pelo próprio GACC-AM, a partir das necessidades da entidade. O GACC é uma instituição sem fins lucrativos que apoia crianças e adolescentes com câncer por meio de serviços de psicologia, nutrição, serviço social, pedagogia, fisioterapia e atividades de lazer. A entidade realiza, atualmente, cerca de 3 mil atendimentos por mês.

Entre os itens que podem ser doados para a campanha McSolidário estão: sabonete, creme dental infantil e adulto, pomada para assadura, lenço umedecido, colônia infantil, antisséptico bucal, fraldas infantis (grande e extra grande) e geriátricas (média e grande).

Essa ação integra as atividades da Gincana Bom Vizinho, que visa conscientizar os colaboradores do McDonald’s sobre a importância da responsabilidade social, não apenas dentro da empresa como também fora. É também uma oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal do funcionário.

O programa está na 14ª edição e já foram mais de 80 mil atividades realizadas em todo o país.

