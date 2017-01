McDonald’s apresenta novidades no cardápio 2017

O McDonald’s inicia o ano recheado de novidades. Desde o início do ano, os clientes podem saborear a volta do Grand Big Tasty e do Big Tasty Bacon ao cardápio. Mas, dessa vez, eles retornam ao menu acompanhados por um lançamento: as ‘McFritas Tasty’, que são as tradicionais McFritas regadas ao molho Tasty e com pedaços de bacon.

As novidades não param por aí. Em parceria com a Kopenhagen, a rede apresenta o inédito e irresistível McFlurry Kopenhagen Nhá Benta, sobremesa composta pelo delicioso mix de baunilha com calda de chocolate, marshmallow e bolinhas de chocolate Kopenhagen.

O Big Tasty está no cardápio desde 2005 e é um dos sanduíches mais vendidos em todo o Brasil. Conhecido pelo molho saboroso e o generoso hambúrguer, os novos sanduíches da “família Tasty” apresentam duas opções.

A versão Grand Big Tasty, que contém dois suculentos hambúrgueres, molho Big Tasty, cebola fresca, alface americana, tomate e queijo servidos no pão com gergelim, e a versão Big Tasty Bacon, montado no pão quadrado do CBO e que adiciona três fatias de bacon à receita do tradicional Big Tasty, que inclui hambúrguer, molho Big Tasty, cebola fresca, alface americana, tomate e queijo.

Já a Nhá Benta, tradicional ícone entre milhares de consumidores, chega sob grande expectativa para agradar os apaixonados pelo produto e pelo McFlurry, um dos maiores sucessos entre os clientes McDonald’s, por conta de suas variadas combinações com marcas respeitadas pelo público.

Com informações da assessoria