McDia Feliz 2017 terá shows de artistas amazonenses e encontro com blogueiros

O McDia Feliz 2017 acontecerá neste sábado (26), com programação especial nos quatro restaurantes da rede McDonald’s, em Manaus. A campanha beneficia no Amazonas o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM), entidade que receberá os recursos arrecadados com a venda de Big Mac, no dia da campanha.

Uma das principais atrações do McDia Feliz será a apresentação da cantora Marcella Bártholo, que participou da última edição do ‘The Voice Kids Brasil’. Engajada na mobilização da campanha nas redes sociais, Marcella se apresentará no restaurante McDonald´s da Avenida Djalma Batista, às 18h30. Os shows musicais continuarao a ser apresentados no local até às 23h.

Atrações Djalma Batista:



A festa começará com o cantor sertanejo Márcio Cigano. Às 14h, tem show com John Veiga, às 15h30 será com Joci Carvalho e Nelson Vity, e às 17h30 tem o Coral do GACC. Depois da apresentação de Marcella Bártholo, às 18h30, a animação ficará por conta do DJ PUMP, das 20h até o encerramento da festa.

Amazonas Shopping

O restaurante McDonald´s do Amazonas Shopping também contará com programação musical iniciando às 11h e a atração é a cantora Duda Motta. Em seguida, às 12h, tem show de Joci Carvalho, às 13h05 tem James Rios, às 14h05, Luana & Raphaela, às 15h05, Rafael Alma, às 16h05, o Coral do GACC e a cantora Daniela Nascimento, às 17h05, Rangel, às 18h05, Emerson Dias, às 19h30, Célio Gentil, e às 20h35, Thiago Pacheco.

Shopping Ponta Negra

No Shopping Ponta Negra, as atrações se apresentam a partir das 11h30. O primeiro é o grupo de animadores Brincar no Hospital. Às 13h05 é a vez do cantor paranaense Rayk Willian se apresentar. Às 14h30 a programação continua com o Coral do GACC, às 17h05 tem show de Melany Marinho, às 18h05, Edu Guedes, às 19h30, Vagner Martins, e às 20h35, o Grupo Monobase.

No Manauara Shopping, durante todo o dia, influenciadores digitais estarão no local tirando fotos e conversando os fãs.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é uma campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. Atualmente, é a maior mobilização no Brasil em prol da cura do câncer infantojuvenil. Mais informações em www.mcdiafeliz.org.br.

