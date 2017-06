MC Yuri usa melodia de Luiz Gonzaga para música com letra pornográfica

“Tu vai sentar/Tu vai quicar/Por cima do meu peru.” Com a melodia de “Asa Branca” de Luiz Gonzaga, o funkeiro Mc Yuri compôs o single “Festa Junina da Putaria”, que chamou atenção na internet.

A reação despertou a atenção também da editora Moleque, que detém os direitos autorais do cantor pernambucano e tomou providências para retirá-la dos canais oficiais do MC e de sua gravadora.

“Faz parte do próprio contexto do funk, né? Pode e tem coisas ofensivas”, diz Eder Fasanelli, advogado de MC Yuri, que reconhece que o teor da versão gerou reações do público. “Os funkeiros têm aquele padrão e o resto da população acha o funk ofensivo.”

Fasanelli afirma que a música já foi tirada do ar, mas ela continua circulando na internet por sites não oficiais.

No Facebook, Daniel Gonzaga, neto do compositor, escreveu que considerou “mais uma fuleiragem de garagem do que um hit… Nem engraçado achei”. Ele agradeceu a todos que alertaram sua família sobre a música. Filha do Rei do Baião, Rosinha Gonzaga já participou da campanha “Vozes em Defesa do Direito Autoral” da Ecad, em 2013, na qual defende o pagamento de direitos autorais como reconhecimento à importância do trabalho.

O funkeiro, que na faixa assina ainda versos como “Vem Novinha/Não perde a linha/MC Yuri manda pra tu”, afirmou que “não tem nenhuma intenção de prosseguir com qualquer espécie de divulgação [da música]”, segundo seu advogado.

Apesar de o conteúdo utilizar indevidamente a obra do pernambucano, composta por Gonzagão e Humberto Teixeira em 1947, Fasanelli acredita que, “mais do que tudo”, foi grave o fato de a versão ter ofendido a família do compositor pernambucano.

