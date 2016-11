MC Sapão agita noite carioca no Lappa nesta sexta

Um dos destaques do funk carioca, o MC Sapão, faz show em Manaus na próxima sexta-feira (25), em uma festa inédita na cidade: a ‘Natural do Rio’. Além do funkeiro, vão passar pelo palco do Lappa Bar, a partir das 21h, os cantores Márcio Cigano, Uendel Pinheiro e o DJ Fernando Araújo.

Os ingressos, em valores de meia-entrada, custam R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino). O ‘Camarote Rio’ custa R$ 100 (feminino) e R$ 120 (masculino), com open-bar incluso (caipirinha, cerveja, vodka, ice, refrigerante e água até às 3h). A venda acontece na Loja Bunita, localizada no Manauara Shopping e também está disponível na bilheteria da casa. O público será recepcionado com ‘welcome drink’s’ de ICE 51 até ás 23h.

‘Mídia’

‘Se o Baile tem Sapão, pode vir que é Mídia!’: sob esse chamado, com a voz marcante do funkeiro, o show no Lappa vai iniciar com o lançamento do novo single. ‘Mídia’ surgiu de uma gíria usada no dia-a-dia e nas redes sociais. Assinada por Sapão, a pista irá ferver ao som da música. “A gravação do clipe foi irada, uma experiência muito bacana e nova. Tenho certeza que a galera de Manaus, que sempre me recebe muito bem, vai se surpreender com a versão ao vivo. Pode vir que é mídia!”, garante Sapão.

Sertanejo e Pagode

A festa continua com o sertanejo do cantor Marcio Cigano. O músico apresenta composições próprias como ‘Moda Sertaneja’, atual música de trabalho, e o sucesso ‘Pão com Ovo’. Como é comum em seus shows, Cigano também vai entoar sucessos de outros artistas, como Marília Mendonça e Maiara e Maraisa.

O pagodeiro Uendel Pinheiro completa a lista interpretando canções que unem elementos do samba, forró, MPB e toada amazônica. As músicas autorais como ‘É o mundo girando’, ‘Me chama pra beber’, e ‘Casa, varanda e jardim’ são os destaques do show, que marca o retorno do artista aos palcos.

Com informações da assessoria