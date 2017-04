MC Kevinho se apresenta pela 1ª vez em Manaus neste domingo

Dono do hit ‘Olha a Explosão’ e destaque no cenário do funk, MC Kevinho se apresenta pela primeira vez em Manaus,no próximo domingo (16). O show acontece às 22h, no balneário Banho de Cascata, situado na rua Jardim da Baronesa, 498, na comunidade Aliança com Deus, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Antes da apresentação, a partir das 13h, os MC’s Picolé, K12 e Pixadão e o DJ Betinho vão fazer um ‘esquenta’ tocando os hits do funk no momento. O Forró também ganha espaço com as bandas Ostentação do Forró, Toinho & Forró Show, Meu Xodó, Forró Bombado, Xote com Pimenta e Forró Ideal, que apresenta seu novo repertório com exclusividade. Os vocalistas George Silva, o ‘Japa’ e Ricardinho Cedraz prometem agitar o público com as novas músicas da banda: ‘Sou fiel’, ‘Rala o bumbum no chão’ e ‘Oh o gás’.

Os ingressos do 2º lote custam R$ 40 (pista – meia entrada) e R$ 60 (área VIP – meia entrada). Os bilhetes estão à venda nas lojas Ótica Veja (Mutirão, Cidade Nova, Eduardo Ribeiro e Millenium Shopping), Uniart’s (Japiim), 3B Celular e Assessórios (Alvorada e Parque 10 Mall), pelo site shopingressos.com e na bilheteria do balneário. Mais informações podem ser obtidas pelos números (92) 99513-3048 e 99139 – 9423.

‘Revelação do funk’

Aos 18 anos, Kevin Kawan de Azevedo, o Kevinho, é apontado como um dos fenômenos do cenário funk de São Paulo. Ele despontou com a faixa ‘Tumbalatum’ (174 milhões de visualizações) e em seguida veio ‘Olha a explosão’ (157 milhões). Kevinho começou a cantar aos 14 anos e faz parte do casting da produtora paulista Kondzilla, junto com MC G15 (“Deu onda”) e MC Livinho (“Tudo de bom”).

Uma versão de ‘Olha a explosão’ foi gravada por Kevinho em parceria com Wesley Safadão. A faixa, que misturou a batida do funk com o arranjo do forró, é uma das mais executadas atualmente nas rádios do Brasil. O vídeo também já possui mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. ‘Tá Bombando é’, ‘Turutum’ e ‘Mais um dos 4M’ são outros sucessos do funkeiro que estão garantidos no set-list desse show.

