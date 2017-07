MC Gui defende Biel e diz que cantor merece um voto de confiança

Gui disse que errar é humano e Biel deveria ser perdoado | Divulgação

O funkeiro MC Gui, 19, saiu em defesa de MC Biel e afirmou que errar é humano e que ele merece um voto de confiança: “Errar é humano”.

“Acho que todo mundo merece uma chance. Errar é humano, mas claro que não um erro atrás do outro como acontece com algumas pessoas. Estamos em uma idade na qual acontece tanta coisa e acho que ele [Biel] mereceu um voto de confiança das pessoas, mesmo porque ele se desculpou com todas as mulheres que se sentiram ofendidas”, afirmou MC Gui, em entrevista a Faa Morena, apresentadora do programa “Ritmo Brasil”.

Leia também: Após inúmeras polêmicas, MC Biel anuncia pausa na carreira e pode deixar o Brasil

Em 2016, o cantor Biel foi acusado de assediar a jornalista Giulia Pereira durante uma entrevista de divulgação do novo álbum do cantor. Em áudios divulgados pelo programa “Cidade Alerta” (Record), durante a entrevista o artista chamou a jornalista de “gostosinha” e disse que a “quebraria no meio” caso mantivessem relações sexuais.

Folhapress