MBA garante salários 30% a 50% maiores

Considerados de curta duração e com foco no mercado, os cursos de pós-graduação começaram a ganhar espaço entre os profissionais e recém-formados que querem se atualizar ou mesmo por conta do aumento salarial, que costuma variar entre 30% e 50% para quem detém esse tipo de formação.

Não por acaso, a matrícula nesses cursos registrou um aumento de 32%, segundo último dado do Ministério da Educação (MEC), somando, atualmente, 299.355 matrículas em mais de 400 cursos no país. O aumento da oferta de especializações tem sido, em média, de 20% a cada ano , segundo o MEC.

Pesquisa da consultoria Produtive, feita com 400 executivos nas regiões Sul e Sudeste, divulgada em 2016, mostra a relação direta entre o salário e a capacitação. Quem tem a graduação ganha, em média, R$ 5,8 mil, segundo a pesquisa. Quando se tem pós-graduação executiva, o salário quase dobra, chegando a R$ 9,3 mil.

Graduações caras

Quem deseja se formar médico, dentista ou engenheiro têxtil precisa preparar o bolso. Segundo levantamento inédito feito pelo portal Mundo Vestibular, os três cursos lideram a lista das dez graduações mais caras do Brasil. O cálculo considerou a média de mensalidade e de duração dos cursos.

Em primeiro na lista, medicina é a única graduação entre as mais caras que exige seis anos de estudos, além de ter o valor pago por mês mais alto: R$ 4.917. Ao todo, o custo médio total para se formar médico é de R$ 354.027. O investimento é quase três vezes maior do que o necessário para concluir o segundo lugar, odontologia.

EM TEMPO