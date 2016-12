Mazinho quer mudar a cara do Nacional com investimento no profissional, na base e no feminino

Candidato da oposição à presidência do Nacional, o empresário Luizmar Ferreira, o ‘Mazinho’, promete mudar a cara do clube da Vila Municipal com uma administração moderna e profissional. Se eleito, ele garante que vai fazer investimentos para montar um time competitivo no profissional, sem esquecer de fortalecer as categorias de base e iniciar um projeto no feminino.

“O Nacional é um gigante adormecido que vamos acordar com uma gestão moderna, inovadora e empreendedora que vai buscar junto à iniciativa privada o apoio necessário para recolocar o clube no caminho das glórias. Uma das novidades da nossa administração será a gestão compartilhada com a torcida, que tem profissionais capacitados para fazer conosco um grande trabalho no futebol”, enfatiza Mazinho, que concorre pela ‘Chapa Sangue Azul’.

Aos 62 anos, Mazinho é empresário do ramo da construção civil. Nos bastidores do mundo da bola, tem três títulos estaduais como diretor de futebol no Amazonas. O primeiro caneco foi conquistado em 2005, pelo Grêmio Coariense. Em 2007, foi campeão pelo Nacional. Em 2008, levantou a taça pelo Holanda.

Torcida na direção

O candidato a presidente conta com o apoio da Associação das Torcidas Organizadas do Nacional (Aton), que vê nele uma possibilidade de iniciar um projeto realista que resulte em títulos estaduais e ascensão para as principais divisões do Campeonato Brasileiro. O empresário Adalberto Gomes, o “GG”, membro do Conselho Fiscal da Torcida Apaixonaça, é o candidato a vice-presidente na Chapa Sangue Azul.

“O Estatuto do Nacional diz que a eleição deve acontecer na primeira quinzena de dezembro, mas o edital não foi publicado até agora pela atual diretoria. Esperamos que o processo eleitoral ocorra da forma mais transparente possível”, afirma Mazinho.

Base e Feminino

Apesar de enaltecer o passado de glórias do atual presidente Mário Cortez, Mazinho quer mudar alguns conceitos dentro do clube. A principal mudança é a valorização dos atletas formados no clube, com foco na retomada das conquistas estaduais na base.

“No começo deste ano o presidente foi infeliz ao dizer que a base não interessa ao Nacional. Como os meninos foram largados à própria sorte, os outros clubes ganharam os títulos do Amazonense Infantil, Juvenil e Júnior nos últimos anos. Na minha administração, a base vai interessar sim e, além disso, vamos trabalhar para iniciar um projeto de futebol feminino que está em alta no Estado”, comentou o candidato.

Copa Verde na agenda

O primeiro desafio do Nacional em 2017 será a disputa da fase preliminar da Copa Verde. O adversário é o Galvez, do Acre. A vaga para a próxima etapa da competição regional será disputada em dois jogos, sendo o primeiro no dia 29 de janeiro (Rio Branco) e o segundo no dia 19 de fevereiro (Manaus). Se passar pelo Galvez, o Leão da Vila Municipal terá pela frente o Paysandu-PA, atual campeão da Copa Verde.

Com informações da assessoria