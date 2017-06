Mayweather e McGregor se enfrentarão em 26 de agosto

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14) após meses de negociação – Divulgação

A novela chegou ao fim. O multicampeão Floyd Mayweather e o dono do cinturão dos leves do UFC, Conor McGregor, se enfrentarão em um combate de boxe. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14) após meses de negociação. A única questão em aberto ainda é sobre o local em que o combate será realizado: MGM Arena ou T-Mobile Arena, ambos em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No início desta quarta-feira os indícios de que a luta aconteceria ficaram mais claro. A Comissão Atlética de Nevada havia aprovado o pedido da Mayweather Promotions para a realização de um evento no dia 26 de agosto. Depois de meses de negociação, a realização do combate dependia apenas de Floyd Mayweather. Em meados de maio, Dana White, presidente do UFC, confirmou que Conor McGregor havia assinado um acordo para que o combate acontecesse, faltando, então, apenas a assinatura do campeão do boxe.

Aos 40 anos, Floyd Mayweather está aposentado do boxe desde setembro de 2015, quando venceu Andre Berto. O norte-americano, porém, anunciou em março deste ano que sairia da aposentadoria apenas para enfrentar Conor McGregor.

Na carreira, Mayweather coleciona 49 vitórias e nenhuma derrota. McGregor, de 28 anos, por sua vez, tem um cartel de 21 vitórias e três derrotas no MMA. Antes de conquistar o cinturão dos leves sobre Eddie Alvarez, o irlandês havia nocauteado José Aldo para ficar com o título dos penas. Por ordem do UFC, no entanto, ele teve que abrir mão de um dos títulos, optando por permanecer apenas com o dos leves.