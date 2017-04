Maurício Mattar aparece em comercial de batata frita e vídeo viraliza

Um vídeo publicitário de uma franquia de batata frita, protagonizado por Maurício Mattar, viralizou nas redes sociais depois de a página de humor no Facebook “O Brasil que deu Certo” compartilhar o anúncio.

No comercial, que tem produção bastante modesta, Maurício simula estar em um show e fala para uma suposta plateia as qualidades da batata show, desde seu preparo até os acompanhamentos oferecidos pela lanchonete que leva o nome do produto.

No “O Brasil que deu Certo”, o vídeo foi visto mais de 300 mil vezes. Já na página oficial da Batata Show, o anúncio, publicado em novembro de 2016, tem 51 mil visualizações.

Galã de novelas da Globo nos anos 80 e 90, Mattar está longe da TV desde 2013, quando fez “Dona Xepa” na Record.

Folhapress