Maués vai ganhar reforço policial

A partir da próxima sexta-feira (24), mais policiais estarão nas ruas para garantir a segurança da população em Maués. O reforço do efetivo policial é o resultado de uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Maués e atende um dos principais anseios dos moradores. A segurança pública é um dos principais desafios do município, que fica a 267 km de distância de Manaus.

“Um dos maiores apelos da população hoje é a segurança pública, por isso, nós recebemos com grande alegria o anúncio de que Maués terá o dobro do efetivo que o município possui. E a partir de sexta-feira, iniciarão operações policiais que vão diminuir os índices de violência. Maués inicia um novo cenário no mapa estadual em relação à segurança pública.”, garantiu o prefeito Junior Leite.

Na manhã desta quarta-feira (22), estiveram reunidos com o prefeito Junior Leite, em Maués, o secretário estadual de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o comandante-geral da Polícia Militar, Cel. David Brandão, o delegado Geral da Polícia Civil, Frederico Mendes e o comandante de Policiamento do Interior (CPI), Ten. Cel. Alcio Vargas.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Cel. David Brandão, Maués é o primeiro de 25 municípios que receberá o aumento de efetivo policial. Haverá a redistribuição do efetivo de Manaus para o interior.

“A nossa ida em conjunto ao município de Maués é com o intuito de já começar a agir. Já estamos operacionalizando, um reforço do efetivo e a partir de sexta-feira (24) mais policiais militares estarão reforçando a segurança.”, complementou o comandante-geral da Polícia Militar, Cel. David Brandão.

Além do reforço no policiamento, mais ações relacionadas à segurança pública serão feitas em parceria com o Governo do Estado do Amazonas. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, haverá investimento para melhorias em equipamentos no município e mais operações policiais pontuais para acabar com a criminalidade.

“Nós vamos trabalhar com grandes operações em todos os municípios do Amazonas, começando por Maués. Em parceria com a Prefeitura de Maués, por exemplo, vamos reforçar as ações por meio de monitoramento e reforçando a segurança, também, no sistema prisional com a construção do novo presídio.”, afirmou o titular da SSP, Sérgio Fontes.

Saldo positivo

A primeira ação de segurança pública coordenada pelo Governo do Estado em parceria com Prefeitura de Maués aconteceu no carnaval desse ano. Na ocasião, o saldo foi bem positivo, com quase zero ocorrências de violência durante os 4 dias de festa.

