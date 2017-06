Maués tem programação especial no aniversário de 184 anos

O município receberá de presente a inauguração de obras nas áreas de educação e saúde | Divulgação

Apresentações culturais, competições esportivas, ações sociais e shows marcam a programação de aniversário do município de Maués (a 253 km de Manaus), que no próximo domingo (25) celebra 184 anos de fundação. Toda a programação será gratuita e acontece na avenida Getúlio Vargas, no Centro do município.

A programação terá início na manhã deste sábado (24), com a participação de todos os estudantes formandos do Ensino Médio do município em gincana cultural. Logo depois, os deputados estaduais Sidney Leite e Wanderley Dallas recebem, respectivamente, a Comenda Municipal e o título de Cidadão de Maués, pelos serviços prestados e a história de apoio ao município.

A prefeitura ainda promove a inauguração de diversas obras nas áreas de educação e saúde, além da entrega de equipamentos e ferramentas destinadas aos agricultores familiares e produtores do setor primário.

Wanderley Andrade será uma das principais atrações do evento | Divulgação

Grupos culturais como a Dança do Guaraná, a Companhia de Dança Porantim, e Carimbó com o Corpo de Dança de Maués. iniciarão as apresentações a partir das 18h. Também sobem ao palco o grupo de Gambá – ritmo musical típico do município – Tambores da Floresta, Banda Amana e Carlinhos do Boi. À meia-noite acontece a contagem regressiva e o “Parabéns pra você”.

Já na madrugada de domingo é a vez Wanderley Andrade fazer um show contagiante seguido pela banda local Kenno, responsável pelo encerramento da festa. Ainda na manhã do aniversário, acontece o lançamento do livro “Educação física nos municípios”, da escritora mauesense Rosângela Negreiros.

Com informações da assessoria