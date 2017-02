Maués abre seleção com mais de 600 vagas para a educação

A prefeitura de Maués (a 253 km de Manaus) publicou, nesta terça-feira (14), edital de processo seletivo público para contratação de profissionais destinados a atuar na rede municipal de ensino.

No total, são 618 vagas para professores e uma para pedagogo, com especialização em neuropsicopedagogia, para trabalhar nas escolas da sede, da zona rural e nas áreas indígenas do município.

As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 16 a 18 de fevereiro, em dois períodos, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Padre Leão Martinelly na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Maués.

Documentos

Além da carteira de identidade, CPF, certificado militar (para os candidatos do sexo masculino), é preciso estar em dia com a justiça eleitoral, sem pendências judiciais e apresentar cópia legível do diploma de graduação, certificado ou declaração de conclusão do curso superior.

A matrícula também pode ser feita por procuração mediante apresentação de documento público reconhecido em cartório. Os resultados serão divulgados no dia 22 de fevereiro, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, na página oficial da prefeitura (facebook.com/prefeiturademaués), nos órgãos municipais e também nos meios de comunicação locais e estaduais.

“Este é mais um passo na reconstrução do sistema educacional de Maués, que esteva abandonado, com crianças sem escolas e professores com salários atrasados. Ao mesmo tempo, estamos criando novos postos de trabalho e oportunidade de emprego e renda para muitos profissionais do município e de outras cidades do Amazonas”, destacou o prefeito de Maués, Júnior Leite (Pros).

O concurso para professores destina-se a preencher vagas nas áreas de educação infantil (anos iniciais e finais do ensino fundamental) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, educação física, língua portuguesa e matemática.

Com informações da assessoria