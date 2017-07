‘Mau-Mau’é procurado por roubo de carro em Manaus

A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), divulgou nessa terça-feira (18), imagem do foragido da Justiça Charles Gomes Fonseca, 42, conhecido como “Mau-Mau”, envolvido em roubo majorado. De acordo com a Polícia, o crime aconteceu no dia 10 setembro de 2016, por volta das 13h, no estacionamento de uma drogaria situada na Avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul, quando Charles teria roubado o carro de um funcionário público federal, de 31 anos.

O crime ocorreu no dia do casamento da vítima. Na ocasião, o servidor público retornava para o veículo que conduzia, modelo Renault Duster, quando foi abordado pelo comparsa de “Mau-Mau”, identificado como Igor da Silva Azevedo, 25, preso nesta quarta-feira, dia 19, pela equipe da Derfv.

“Igor estava em posse de uma arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse a chave do veículo que conduzia. “Mau-Mau” estava em outro carro, modelo Gol, dando cobertura ao comparsa. Assim que Igor assumiu a direção do automóvel da vítima os infratores empreenderam fuga do local. No carro do servidor público estavam as alianças dos noivos, a roupa que ele iria usar durante a cerimônia de casamento, dinheiro, aparelho celular e outros pertences pessoais, que não foram recuperados“, explicou Nascimento.

Conforme o titular da Derfv, um terceiro elemento, André Sandro Amanajás Jardim, 42, foi preso por policiais civis, dias depois da ação criminosa, por envolvimento no roubo do veículo. Ele teria encomendado o carro aos infratores e seria responsável pelo desmanche do automóvel que pertencia ao servidor público federal. Na época em que foi preso, André tinha em nome dele, em aberto, dois mandados de prisão por roubo expedidos pela Justiça de Macapá, capital do Amapá, e um pelo Estado do Amazonas.

Quem puder colaborar com informações que possam ajudar a equipe da Derfv a localizar e prender “Mau-Mau”, entrar em contato com os policiais civis pelo número de telefone da especializada: (92) 99347-2700.

A Polícia também disponibiliza o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade dos informantes.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

