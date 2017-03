Matriz Econômica conquista interesse no cenário mundial

O projeto da Nova Matriz Econômica Ambiental rompeu as barreiras regionais e ganhou projeção internacional, conforme afirmou o governador do Amazonas, professor José Melo, que deve realizar, em breve, uma apresentação do novo modelo econômico da região para países interessados na preservação e desenvolvimento da Amazônia.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 24 de março, durante coletiva de imprensa realizada na solenidade de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), José Hamilton Saraiva dos Santos, na sede do órgão, bairro Aleixo, zona sul de Manaus.

A apresentação do projeto é fruto de tratativas realizadas nesta semana durante a extensa agenda em Brasília (DF), onde ainda conseguiu a liberação de investimentos junto ao Governo Federal para as áreas de infraestrutura e habitação e, também, importantes acordos para a implantação de empresas no segmento de eletroportáteis para o Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Em Brasília, tratamos com interlocutores de países sobre a Nova Matriz, e vamos em breve fazer uma viagem a três países para fazer uma apresentação da Matriz. O mundo todo está dizendo que o projeto de desenvolver a Amazônia de forma sustentável é de uma coerência sem tamanho”, comentou José Melo.

Outro relevante assunto tratado em sua agenda na Capital Federal foi referente ao Zoneamento Ecológico-Econômico da Região do Purus. O objetivo é promover o ordenamento territorial da região, que é fundamental para o desenvolvimento da Matriz Econômica Sustentável.

“Tratamos junto à Casa Civil da Presidência da República de um Decreto que estabelece o Zoneamento Ecológico-Econômico do Purus. Finalmente, vamos ter um mecanismo de governança sobre o sul do Amazonas e isso é importante para a economia daquela região”.

Posse desembargador – O governador José Melo esteve acompanhado da primeira-dama do Estado e Presidente de Honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, na solenidade de posse do procurador de Justiça, José Hamilton Saraiva dos Santos, ao cargo de novo desembargador do TJAM. Melo destacou as principais características do mais novo membro da Corte. “Ele é fundamental para somar com os demais que estão na Corte porque, além de ter sido durante toda a sua vida um aplicado aluno, no exercício da sua profissão na área do Direito, ele (Hamilton) ainda traz a experiência do interior, onde passou por várias Comarcas”.

