Matrícula de novos alunos na rede pública de ensino começa nesta sexta-feira

Começam nesta sexta-feira (13), as matrículas de novos alunos na rede pública de ensino de Manaus. O procedimento pode ser feito pela internet, por meio do aplicativo ‘Matrículas Amazonas’ e pelo site www.matriculas.am.gov.br, e também presencialmente, a partir do dia 16 de janeiro, nas mais de 700 escolas públicas de Manaus. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) já rematriculou 176,7 mil estudantes, que seguem a vida escolar dentro das unidades de ensino do município no ano letivo de 2017.

Nesta quinta-feira (12), encerra o prazo de transferência de alunos que estudaram na rede em 2016 e por algum motivo solicitaram a mudança para outra escola da rede pública de ensino, para iniciar a matrícula dos novos na sexta-feira (13). A novidade deste ano é o aplicativo de celular ‘Matrículas Amazonas’, disponibilizado juntamente com o site da matrícula (www.matriculas.am.gov.br), com o intuito de agilizar e facilitar o processo de ingresso na rede pública de ensino.

Disponível nas plataformas Android e IOS, o aplicativo foi desenvolvido pela empresa de Processamento de Dados Amazonas S. A. (Prodam) e até esta quarta-feira, 11, já havia sido baixado por mais de 45 mil usuários.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) terá 494 unidades de ensino em funcionamento e oferecerá 46,8 mil novas vagas em 2017, sendo 22,8 mil para a Educação Infantil e 24 mil para o Ensino Fundamental. O número corresponde a um aumento de 8% em relação ao ano passado.

A chefe da Divisão de Informação e Estatística da Semed, Eliete Queiroz, explicou que tudo tem saído de acordo com o planejado pela secretaria. Ressaltou, ainda, que a prioridade é atender da melhor maneira possível os alunos nesse período de rematrícula e transferência dentro da rede para que estejam aptos para matrícula de novatos no dia 13.

“Todas as escolas têm feito esse processo dentro do período estabelecido e tivemos mais de 176 mil alunos rematriculados. Nosso trabalho é justamente proporcionar as melhores condições e atendimento”, disse.

Reserva de vagas

Para fazer a reserva de vaga online, basta preencher todas as informações do aluno e escolher a unidade de ensino. Após preenchidos os dados online (aplicativo ou site), a partir do dia 16, os pais poderão ir à unidade escolar em que fizeram a reserva de vaga, para entregar os documentos do aluno e confirmar a matrícula. O procedimento só é concluído após a entrega da documentação, que comprova os dados informados.

A partir desta sexta-feira (13), também estarão abertas as matrículas para os alunos com deficiência. O procedimento pode ser feito em qualquer escola da rede e mediante a apresentação de laudo médico.

O atendimento presencial dos demais alunos do ensino regular será iniciado no dia 16 de janeiro (segunda-feira) em qualquer uma das 722 escolas públicas de Manaus, sendo 494 municipais e 228 estaduais.

A secretária da Semed, Kátia Schweickardt, destacou que os pais ou responsáveis não precisam dormir nas filas para garantir vaga para novos alunos da rede pública. De acordo com ela, este ano há o aplicativo, o site e mais de 720 escolas estaduais e municipais destinadas ao atendimento do processo de matrículas, em Manaus.

Datas e prazos

A matrícula presencial será a partir do dia 16 de janeiro para alunos da Educação Infantil (16 a 20 de janeiro); seguida da abertura de vagas para alunos do 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA) (17 a 20 de janeiro); depois para o 6º ao 9ª e EJA 2 (18 a 20 de janeiro) e Ensino Médio (19 a 20 de janeiro).

Os documentos necessários para efetivar a matrícula estão disponíveis em http://www.matriculas.am.gov.br/informacoes/.

