Maternidades e UBSs apresentam experiências exitosas de vinculação ao pré-natal

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promove na próxima segunda-feira (19) o 3º Fórum de Vinculação ao Pré-Natal de 2016, reunindo profissionais das maternidades Balbina Mestrinho e Dona Lindu, e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégia Saúde da Família (ESF) da Zona Sul de Manaus.

O evento vai acontecer no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na avenida Professor Nilton Lins, 3259, Bloco D, das 14h às 17h. Durante a ação haverá a apresentação de experiências exitosas de vinculação ao pré-natal executadas por profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família – Sul 14 (UBSF–S14), das UBSs Japiim e Nilton Lins, e das maternidades Dona Lindu e Balbina Mestrinho.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, o trabalho de vinculação das gestantes às unidades de referência para assistência ao parto é uma das estratégias para a melhoria do cuidado e da organização da rede de atenção, fortalecendo a integração entre os serviços das UBSs, onde mulheres grávidas realizam o pré-natal, e das maternidades.

“Ainda durante o pré-natal na UBS são promovidas visitas das gestantes às maternidades, quando podem conhecer os serviços, esclarecer dúvidas e obter informações sobre normas, rotinas e procedimentos que devem ser seguidos pelas gestantes e pelos acompanhantes. O objetivo principal é contribuir para a redução dos índices de mortalidade materna e infantil”, explica Homero.

A vinculação ocorre de acordo com a área de atuação das UBSs e maternidades, distribuídas nos Distritos de Saúde Sul, Leste, Norte e Oeste. Cada distrito de saúde promove três fóruns de vinculação ao ano, contribuindo para fortalecer a comunicação entre os serviços de saúde envolvidos no pré-natal, parto e puerpério (período de 42 dias após o parto).

De acordo com a enfermeira Lúcia Marques de Freitas, responsável técnica pelo programa de Saúde da Mulher no Disa Sul, em cada fórum são abordados temas de acordo com a demanda nos serviços das UBSs e das maternidades vinculadas. “Além de promover a integração entre os profissionais, cada fórum contribui para a melhoria dos serviços que são ofertados às mulheres no pré-natal, parto e puerpério”, destaca.

