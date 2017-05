Material hospitalar é jogado em lixão a céu aberto de Tefé

Vereadores do município de Tefé (a 523 Km de Manaus) denunciam o descarte irregular de material hospitalar em lixão a céu aberto. A área de depósito de resíduos fica localizada nas proximidades do aeroporto da cidade, a 8 Km da sede do município, na estrada da Agrovila, zona rural.

O descarte foi descoberto após moradores da cidade denunciarem aos vereadores que remédios vencidos estavam sendo jogados no lixão. Ao irem ao local para verificar a denúncia, os parlamentares encontraram, além dos remédios, resíduos hospitalares.

Segundo o vereador Foca (PSDB), os resíduos são descartados no local sem qualquer tipo de separação. Foram encontradas várias seringas, agulhas, luvas, bolsas de soros, além de outros materiais.

Conforme o vereador, o município não possui aterro sanitário. Os lixos hospitalares eram jogados em buracos feitos pela prefeitura, mas durante o período chuvoso, o ramal que dá acesso ao lixão fica intrafegável. Os carros de lixos jogam os materiais ao longo da estrada ou em qualquer lugar do lixão.

“ O município não tem aterro sanitário. No mandato passado eles faziam um gavetão, tinha uma proteção. Mas agora é jogado em qualquer local. Ainda mais quando chove, o carro tem dificuldade de chegar no lixão e os caminhões jogam em qualquer lugar. O lixão é a céu aberto”, contou.

Ainda conforme o vereador, quando chove a água do lixão escorre para os lagos próximos, causando danos ambientais e prejudicando moradores da redondeza, que vivem com medo de uma possível contaminação.

“Isso não é perseguição a atual administração, é prevenir um desastre ambiental que irá afetar a saúde da população. Esses metais são pesados. Uma vez atingindo os lençóis freáticos, o reflexo será observado no hospital, com vários tipos de doenças proveniente da contaminação”, falou.

De acordo com o vereador, ele e mais outros colegas, que fazem oposição ao prefeito na câmara, vão protocolar um documento para formalizar a denúncia ao Ministério Público do Estado (MPE).

O vereador informou ainda que, há alguns anos, o aeroporto foi fechado devido aos urubus que sobrevoavam a área. Os animais eram atraídos pela quantidade de dejetos no lixão.

A reportagem entrou em contato com o prefeito do município, Normando Bessa (PMN), pelo número (97) 9902-****, mas as ligações não foram atendidas e nem as mensagens, via Whatsapp, foram respondidas.

Problema não de hoje

O problema do lixão do município não é de hoje. Em 2012, o Ministério Público Federal do Amazonas (MPF-AM) denunciou os ex-prefeitos do município, Sidônio Trindade e Francisco Hélio Bezerra Bessa, que é tio do atual prefeito da cidade, pela utilização de área aeroportuária do município como lixão. Além disso, a situação causa dano ambiental e gera prejuízos à saúde humana, além de risco aéreo. Francisco Hélio foi prefeito em 1997 e 2014. Já Sidônio Trindade sucedeu e administrou o município de 2005 a 2010.

Para o MPF-AM, os dois prefeitos foram omissos ao permitir que resíduos sólidos e detritos fossem depositados livremente em área de segurança aeroportuária, mesmo sabendo que tal pratica é proibida.

