Material do Caprichoso é apreendido pela Receita Federal

Material importado da China está retido nos galpões da alfândega em Manaus por determinação da Receita Federal. Em Nota divulgada pelo presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá, o mesmo tranquiliza os sócios e torcedores da agremiação em relação ao fato.

Babá Tupinambá informou que para evitar o descumprimento do planejamento do Caprichoso, devido a demora na tramitação da documentação para liberar o material importado, a direção do boi está adquirindo o mesmo material na praça Rio/São Paulo evitando comprometer o prazo estabelecido para a conclusão das alegorias para o Festival Folclórico de 2017.

“Nós adquirimos material na China para dois anos de Festival e deveríamos efetuar novas compras somente no terceiro ano de nossa gestão, porém, como houve esse imprevisto, o material adquirido na China será usado apenas nos próximos anos”, finaliza a nota.

Tupinambá pediu desculpas aos sócios e torcedores sobre o incidente e disse que trabalha sempre pelo bem e pela vitória do boi de estrela na testa.

Tadeu Souza

EM TEMPO