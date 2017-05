Matador de aluguel que prestava serviço a traficante é preso em Coari

Suspeito de atuar como matador de aluguel no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) a mando de um detento conhecido como “Mata-porco”, Lucas Edle Miranda Neves, o “Gordinho”,25, foi preso na madrugada de ontem, com um revólver calibre 38 e seis munições intactas, na rua Major Zeca, bairro Tauá Mirim.

De acordo com as investigações, “Gordinho” é apontado como autor de dois assassinatos encomendados por “Mata-porco” que está preso na unidade prisional do município, de onde ordena as execuções de rivais do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, “Gordinho” vinha sendo monitorado pela equipe de inteligência da PM há algumas semanas, após os policiais comprovarem a participação dele como pistoleiro de “Mata-porco”.

Há uma semana o suspeito chegou a ser abordado enquanto andava em uma motocicleta com o sobrinho do detento, mas como nada foi encontrado com eles, a dupla foi liberada.

À polícia, “Gordinho” confessou agir a mando de “Mata-porco”. Ele contou que há alguns meses foi de Manaus a Coari, para executar um homem conhecido como “Vitão”, que se recusou a vender drogas para o traficante.

O suspeito foi levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) onde foi autuado por posse ilegal de arma e foi indiciado por homicídio.

Ana Sena

EM TEMPO