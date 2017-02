‘Mata Rato’ leva sete tiros e morre na Compensa

O autônomo Mike Simões da Costa, conhecido como ‘Mata Rato’, 27 anos, foi assassinado com sete tiros pelo corpo na noite desta terça-feira (14), na rua Santa Rita, bairro Compensa, Zona Oeste.

De acordo com policiais da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Mike estava caminhando na rua quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. O garupa fez os disparos contra e em seguida a dupla fugiu do local.

Mike morreu ainda no local onde foi alvejado e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, nem o nome dos suspeitos, nem as características da motocicleta usada no crime foram divulgados.

Os familiares desconhecem a motivação do assassinato, mas informara à polícia que Mike era usuário de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO