‘MasterChef’ Leo Young dá show de gastronomia em Manaus nesta quarta-feira

O vencedor do reality show “MasterChef”, Leonardo Young, vem a Manaus para ministrar aula show, no Dulcila’s Festas. O protejo “Chef Urbano” acontece nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no estacionamento das faculdades Nilton Lins. O evento abre espaço para acadêmicos e interessados em gastronomia. Durante entrevista à reportagem, o chef conta sobre sua decisão de se dedicar à gastronomia e sua vinda à cidade.

EM TEMPO – Como e quando foi que despertou o seu interesse pela cozinha? Teve alguma inspiração especial?

Leonardo Young – Meu primeiro contato com a cozinha foi quando fui morar fora do Brasil por um ano e meio, na Tailândia e na China. Como morava sozinho, tinha que cozinhar para poder me virar e acabei descobrindo a minha paixão pela gastronomia.

ET – Como foi a sua trajetória até chegar ao “MasterChef”?

LY – Antes de entrar no “MasterChef”, eu só cozinhava em casa nos fins de semana, para os amigos e a família, por diversão. O curioso é que mesmo sendo fã do programa desde a primeira edição, jamais tinha pensado em participar. Acho que faltava um pouco de coragem, afinal é uma exposição gigantesca. Entretanto, meus amigos me incentivaram tanto que resolvi me inscrever na terceira temporada do “MasterChef”.

ET – Tem algum prato que tem gosto de infância para você? Por quê?

LY – Estrogonofe! Lembro da infância porque minha mãe faz o melhor estrogonofe de todos, e é um dos meus pratos prediletos! Quando eu era criança e ainda morava com ela, sempre pedia para ela fazer.

ET – Após o título de “MasterChef”, o que mudou na sua vida?

LY – Sinto que amadureci não só como cozinheiro, mas como pessoa também. A pressão da cozinha “MasterChef” vai muito além das panelas e afeta a parte emocional e mental do competidor. Fiquei mais calejado e passei a contornar as adversidades, sejam elas profissionais ou pessoais, de maneira mais segura e precisa.

Já a minha rotina mudou muito após o título. Antes eu atuava como empresário, tinha um escritório e uma rotina bem padrão, enquanto que hoje é um dia a dia superdinâmico e intenso. Muitos trabalhos, eventos, projetos futuros e compromissos com a mídia. Estou muito feliz com essa nova fase da minha vida!

ET – Receber esse título para você foi …?

LY – Superar os próprios limites! Pude comprovar para mim mesmo o meu potencial de superação frente aos diversos tipos de obstáculos do “MasterChef” como: provas de pressão, curto tempo de preparo das receitas, fortes competidores, jurados exigentes e um grande desgaste físico e emocional ao longo da competição.

ET – De que forma você encarava as críticas dos jurados?

LY – Sempre tentava absorver e aprender com as críticas, jamais rebater, afinal é com erros que aprendemos mais! Os jurados são extremamente exigentes, mas não é à toa, afinal são chefs renomados e muito experientes. Grande parte das críticas que recebi foi construtiva e ajudou na minha evolução como cozinheiro.

ET – Essa participação no “MasterChef” valeu a pena? Você indicaria essa experiência para outras pessoas que têm o mesmo sonho e talento?

LY – Valeu muito a pena! E mesmo se eu não tivesse me consagrado campeão, ainda assim não me arrependeria da participação no programa. O “MasterChef” foi uma grande escola que me ensinou a superar as adversidades externas e também as minhas próprias fragilidades. Eu indicaria essa experiência, com certeza! Mas vale lembrar que não basta o talento na cozinha, é imprescindível ser dedicado, estudar e ter muito equilíbrio mental e emocional para lidar com a forte pressão da cozinha “MasterChef”.

ET – Você já visitou a cidade de Manaus quantas vezes? Se sim, o que mais gosta na capital? E qual é a comida típica da região que mais conquistou seu paladar?

LY – Estive em Manaus a trabalho apenas uma vez em outubro deste ano, e estarei de volta no início de dezembro. Adorei a receptividade do povo de Manaus, que me recebeu muito bem. Achei linda a região por onde percorre o rio Amazonas e o rio Negro. Com relação à comida, me apresentaram a maioria dos pratos típicos e gostei muito do tacacá! Os peixes também são excepcionais.

ET – No dia 30 de novembro será realizada uma aula show em Manaus. O que será apresentado para o público, você pode adiantar alguma coisa?

LY – Ainda estou elaborando o cardápio dessa aula show. Estou muito feliz e empolgado de voltar para Manaus, não vejo a hora!