Massacre no Compaj vira documentário e será exibido nesta sexta na UEA

O documentário “Massacre no Compaj: O Caos no Sistema Penitenciário Amazonense”, produzido pelos alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Baze Projetos e AudioVisual, será exibido nesta sexta-feira (11), às 18h, no auditório da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, nº504, Cachoeirinha, Zona Sul da cidade.

A programação é gratuita, aberta ao público e ainda haverá certificação de 2h complementares para os alunos que solicitarem ou qualquer pessoa que precisar para horas complementares de suas respectivas faculdades.

Alunos do NCC da UEA

A proposta do documentário produzido pelos alunos de direito do Núcleo de Ciências Criminais (NCC) da ESO, em parceria com Baze Projetos e AudioVisual e direção geral da professora Alice Sobral, é mostrar para a sociedade a realidade do Sistema Penitenciário do Amazonas.

Os próximos passos incluem inscrever o documentário em premiações, como o Prêmio Patrícia Aciolo de Direitos Humanos, entre outros.

Segundo a aluna do 8º período de Direito da UEA, Jennifer Lima, a iniciativa partiu da restrição nas visitas que houve após a rebelião, uma vez que a equipe visitava o complexo para cadastrar novos clientes e acompanhar os casos na Justiça.

“Foi importante porque conhecemos a realidade do sistema carcerário, além dos processos com os quais já manipulava”, explicou.

Mais informações pelos telefones (92) 9977-6869/99232-3536

