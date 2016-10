Marvel divulga teaser de ‘Guardiões da Galáxia 2’

A Marvel divulgou, nesta quarta-feira (19), um vídeo promocional de ‘Guardiões da Galáxia 2’, que tem data de estreia prevista para 27 de abril de 2017.

Embalado novamente pela trilha do primeiro filme, ‘Hooked on a Feeling’, de Blue Swede, o vídeo, que pode ser acessado no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=O7kj18N17AA) mostra personagens já conhecidos dos espectadores e centra em uma conversa levemente cômica entre Peter Quill (Chris Pratt) e Drax (Dave Bautista).

Na sequência, os guardiões precisam se manter unidos, enquanto buscam desvendar a ascendência de Peter Quill.

Mas não se trata de um trailer, avisou o diretor James Gunn em suas redes sociais.

“Então o primeiro #GotGVol2 [Guardiões da Galáxia Volume 2] está chegando em breve; nesse meio tempo, nós montamos essa prévia para vocês”, escreveu.

“Para deixar claro: a prévia que acabamos de divulgar NÃO é um teaser para o trailer; é uma peça totalmente separada dos eventuais trailers”, completou.

O vídeo liderou o topo dos mais visualizados no Youtube desde que foi publicado.

Por Folhapresss