Marujada de Guerra promove segundo ensaio técnico em Manaus

A Marujada de Guerra do Boi Caprichoso realiza nesta quinta-feira (16) seu segundo ensaio técnico da temporada. O foco da preparação do item oficial do Boi Caprichoso é a agenda de eventos em Manaus e o 52º Festival Folclórico de Parintins.

Diante do expressivo público presente na abertura, o item 3 do Boi Caprichoso rufou tambores em nove toadas do CD ‘A Poética do Imaginário Caboclo’. Grandes sucessos de anos anteriores também foram lembrados pela Marujada. Para o segundo ensaio, o repertório deverá contar com mais toadas de 2017.

O ensaio acontecerá no parque aquático do Atlético Rio Negro Clube, no Centro da capital, com início às 19 horas. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), adquiridas na portaria do evento.

Coreografias

O ensaio da Marujada de Guerra é a oportunidade do torcedor aprender o bailado das toadas 2017. Quem assegura o aprendizado prático é o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e a Troup Caprichoso.

Os grupos oficiais marcam presença no ensaio e promovem as novas coreografias ao público. CDC e Troup são formados por dezenas de jovens que se dedicam à dança por meses, para abrilhantar os eventos oficiais do Caprichoso.

Promoções

Faltando poucos dias para a gravação do DVD do Boi Caprichoso em Parintins, o Movimento Marujada intensifica as ações promocionais da ‘Caravana Azulada’.

O segundo ensaio da Marujada na temporada contará, novamente, com sorteio de passaporte ao público pagante. A ação, promovida pela Diretoria da associação cultural em parceria com a coordenação do item, foi um grande sucesso no evento de abertura.

Paralelo ao sorteio, um ponto de venda atenderá os interessados em adquirir passaportes, com diversas opções de pagamento – à vista em dinheiro e nos cartões de débito e crédito.

A coordenação da Marujada de Guerra promove, também, a venda de sua camisa oficial. O valor é R$ 50 e beneficia quem a vestir nos ensaios com meia entrada em toda a temporada.

Com informações da assessoria