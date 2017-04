Marujada de Guerra promove ensaio técnico no feriado em Manaus

A Marujada de Guerra realiza especialmente no feriado de 21 de abril, sexta-feira, mais um ensaio técnico em preparação para o 52º Festival Folclórico de Parintins.

O sétimo ensaio do item oficial na temporada contará com a participação de Renato Freitas. O artista azulado foi levantador de toadas e amo do boi Caprichoso na década de 2000. Com 20 anos de carreira, tem dois CDs lançados e deu voz a dezenas de toadas em álbuns oficiais e coletâneas do touro negro.

O ensaio técnico da Marujada de Guerra tem início às 19 horas, no Atlético Rio Negro Clube, Centro de Manaus. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia – sócios do Caprichoso e estudantes, com carteira), na portaria do evento.

Com informações da assessoria