Marujada de Guerra e Bar do Boi Tribal vão azular fim de semana em Manaus

A nação Caprichoso da capital terá um fim de semana azulado, com novidades na agenda de eventos. A Marujada de Guerra inicia nova etapa de sua preparação para o 52º Festival Folclórico de Parintins promovendo, a partir de 12 de maio, ensaios técnicos às sextas-feiras, com o levantador de toadas do item em Manaus, Paulinho Viana, e convidados. Os eventos ocorrem no Atlético Rio Negro Clube, Centro de Manaus.

O ensaio técnico da Marujada de Guerra, que será aquecimento para o terceiro Bar do Boi da temporada, tem início às 19h. A entrada custa R$ 10, e R$ 5 para sócios do Caprichoso e estudantes, com carteira, na portaria do evento.

Bar do Boi Tribal neste sábado

O Movimento Marujada promove neste sábado, dia 13, Bar do Boi Tribal. O evento será realizado no Sesi Clube do Trabalhador, Zona Leste da capital.

A noite temática apresentará cênicas de ritos indígenas, protagonizados pela Cunhã Poranga Marciele Albuquerque e pelo Pajé Netto Simões, com as participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

Os itens oficiais David Assayag (Levantador de Toadas), Prince (Amo do Boi) e Marujada de Guerra são atrações confirmadas do evento, que também contará com Edilson Santana, Klinger Araújo, Canto da Mata, Itamar Benarroz, Vanessa Alfaia, Junior Dutra, Luciano Araújo e Banda Movimento Caprichoso, além das torcidas Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

O Bar do Boi Tribal tem início às 21h, com ingressos a R$ 20 na bilheteria. Sócios do Boi Caprichoso e estudantes, apresentando carteira, pagam R$ 10 (meia entrada). Mesas podem ser adquiridas no escritório do Movimento Marujada (terceiro andar do prédio da Rádio Rio Mar, sala 304 – Centro). Informações pelo fone 99159-2780.

