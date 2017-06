Marujada de Guerra convida Canto da Mata para ensaio desta sexta-feira

A Marujada de Guerra promove nesta sexta-feira (2), ensaio técnico em preparação para o 52º Festival Folclórico de Parintins. O evento contará com a voz de Paulinho Viana e o público concorrerá a sorteio de passeio turístico, entre outros brindes.

O Canto da Mata, que comemora 23 anos de carreira, é convidado do item oficial do Caprichoso. O grupo se prepara para a gravação de DVD, que acontecerá no próximo dia 7 de junho, no Teatro Amazonas.

O ensaio técnico da Marujada de Guerra inicia às 19 horas, no Atlético Rio Negro Clube, Centro de Manaus. A entrada custa R$ 10, na portaria do evento. Sócios do Caprichoso e estudantes, com carteira, têm o benefício da meia entrada.

Camisas da Feijoada à venda

O Movimento Marujada promoverá venda de camisas da Feijoada VIP Caprichoso, nesta sexta, durante o ensaio técnico da Marujada de Guerra. O tradicional evento será realizado dia 17 de junho, no Sesi Clube do Trabalhador, zona leste da capital.

Um stand de vendas estará montado no ensaio para os torcedores que desejarem adquirir a camisa, que dá acesso ao evento e à degustação da feijoada.

A camisa da Feijoada VIP Caprichoso custa R$ 50 no dinheiro ou R$ 60 nos cartões de débito e crédito. Diariamente, o produto é vendido no escritório do Movimento Marujada (3º andar do prédio da Rádio Rio Mar, sala 304 – Centro). Informações podem ser obtidas pelo fone 99159-2780.

