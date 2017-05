Marujada de Guerra convida Arlindo Jr para ensaio desta sexta-feira

A Marujada de Guerra promove ensaio técnico, nesta sexta-feira (19), em continuidade à preparação para o 52º Festival Folclórico de Parintins.

O ensaio técnico contará com a voz do levantador de toadas do item em Manaus, Paulinho Viana, e terá como convidado o ídolo azul, Arlindo Jr, comandando aquecimento para o evento ‘Aniversário do Pop’. Sorteios de relógio, CDs do Boi Caprichoso e passeio fluvial serão promovidos ao público.

Com início às 19 horas, o ensaio técnico da Marujada de Guerra ocorrerá no Atlético Rio Negro Clube. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia – sócios do Caprichoso e estudantes, com carteira).

Bar do Boizinho

O Movimento Marujada está com inscrições abertas para o Bar do Boizinho. O pioneiro evento promove a brincadeira de boi-bumbá para crianças há 19 anos.

As inscrições podem ser feitas durante o ensaio da Marujada da Guerra, no stand promocional, onde também há venda de mesas do evento. Durante a semana, o atendimento ocorre no escritório do Movimento Marujada (3º andar do prédio da Rádio Rio Mar, sala 304 – Centro).

O Bar do Boizinho será realizado no dia 18 de junho, no Sesi Clube do Trabalhador, com início às 17 horas. Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo 99321-6216 e venda de mesas pelo 99159-2780.

