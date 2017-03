Marujada de Guerra abre temporada de ensaios em Manaus

A Marujada de Guerra inicia na próxima quinta-feira (9) a temporada de ensaios em Manaus. O item oficial do Boi-Bumbá Caprichoso se prepara para cumprir intensa agenda de eventos na capital, além do 52º Festival Folclórico de Parintins, que neste ano acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

O primeiro ensaio acontecerá no parque aquático do Atlético Rio Negro Clube, localizado na avenida Epaminondas, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, com início às 19 horas.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do clube. Ao longo da temporada de ensaios o público poderá, ainda, acompanhar de perto a preparação dos itens oficiais durante os meses que antecedem o festival na ilha tupinambarana.

