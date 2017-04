Marte investiga suspeita de bomba em shopping de Manaus

Por volta das 16h desta sexta-feira (21), o Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) foi acionado para investigar uma possível bomba dentro do Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista.

Segundo lojistas que trabalham próximo à área do estacionamento, o artefato estaria dentro de um dos banheiros masculinos, localizado no 1º andar do shoopping. Ela teria sido encontrada por funcionários que trabalham na construção de uma loja no mall.

De acordo com uma funcionária de 21 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, seis lojas foram fechadas e os funcionários tiveram que sair do local.

Daniel Landazuri

EM TEMPO