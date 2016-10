Maroon 5 lança ‘Don’t Wanna Know’ com participação de Kendrick Lamar

A banda Maroon 5 lançou na madrugada desta quarta-feira (12) seu novo single, ‘Don’t Wanna Know’, que conta com a participação do rapper Kendrick Lamar.

A música pode ser baixada via iTunes (por US$ 0,99; cerca de R$ 3,17), onde também pode ser ouvida a prévia gratuitamente.

O clipe do novo single será apresentado pela primeira vez na televisão norte-americana, na próxima sexta-feira (14), no programa ‘Today Show’, da NBC. O vídeo foi dirigido por David Dobkin, que já tinha trabalhado com a banda no clipe de ‘Sugar’, do álbum ‘V’.

O Maroon 5 esteve no Brasil em março e já está confirmado como uma das atrações do Rock in Rio 2017. O evento ocorre entre os dias 15 e 24 de setembro de 2017. Já os ingressos começam a ser vendidos em novembro deste ano.

Folhapress