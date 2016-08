Maroon 5 é primeira atração confirmada no Rock in Rio 2017, o anuncio foi feito durante o Amazônia Live

Os ingressos para o Rock in Rio 2017 já começam a ser vendidos em novembro deste ano. E a primeira atração acaba de ser anunciada: Maroon 5.

A banda esteve no Brasil em março deste ano e já se apresentou em outras três edições do festival, sendo a primeira no Rock in Rio 2011.

O anúncio foi feito pela organização do festival no sábado (27) durante o Amazônia Live, projeto socioambiental do Rock in Rio, iniciativa que prevê a plantação de três milhões de arvores na Amazônia. O evento foi realizado em um palco flutuante no meio do Rio Negro.

Minutos após o anúncio, milhares de fãs já estavam super empolgados nas redes sociais.

O Rock in Rio ocorre entre os dias 15 e 24 de setembro de 2017. A banda liderada por Adam Levine será a atração principal da segunda noite de shows.

Por Folhapress