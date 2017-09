Marketing: ‘velhos’ partidos políticos trocam nomes para se manterem no poder

Para tentar limpar a barra com o eleitor, legendas políticas já desgastadas, e perdendo força por contas dos vários escândalos que tem tomando conta do Brasil, buscam na mudança de nome uma alternativa ou “jogada de marketing” para continuar se mantendo no jogo político, garantir o fundo partidário e conseguir eleger seus representantes.

Passando a se chamar Podemos no primeiro semestre deste ano – nome semelhante ao partido espanhol de ideologia de esquerda – o antigo PTN (Partido Trabalhista Nacional) foi o primeiro a alterar a nomenclatura, após ter o pleito aprovado pelo pleno do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na esteira, outros partidos políticos também resolveram mudar a denominação de suas legendas, como o PSDC (Partido Social Democrata Cristão), que protocolizou um pedido recentemente no TSE para se chamar Democracia Cristã. O PTdoB (Partido Trabalhista do Brasil) tem um pedido tramitando para se chamar Avante.

Com uma ampla campanha de marketing em cadeia de rádio e televisão, o PSL (Partido Social Liberal) também deu o pontapé para modificar seu nome para Livres. O PEN (Partido Ecológico Nacional), por exemplo, quer se chamar Patriota e o PMDB quer voltar a se chamar MDB, como na época em que rivalizava com o Arena, no período do regime militar. A mudança já foi comunicada ao TSE e o anúncio oficial deve sair na convenção nacional do partido, marcada para o dia 27 deste mês.

Para o doutor em sociologia, da Ufam (Universidade Federal do Amazonas), Marcelo Seráfico, algumas siglas que estão mudando suas nomenclaturas ou criando um nome fantasia, é apenas de fachada, uma vez que o conteúdo ideológico permanece o mesmo. Ele explica que o processo de mudança de nome pode ser caracterizado como falsidade ideológica elevada à última potência.

Outro ponto, segundo o especialista, existem movimentações dentro do quadro político institucional, cujo objetivo principal é dissimular interesses dentro dos partidos. “Pode ser o mesmo grupo, se mantendo com as mesmas posições, mas com um nome novo”, comentou.

Como comparativo para os pedidos de mudança dos nomes por parte dos partidos, Seráfico recita uma frase do escritor italiano Tomasi di Lampedusa, que no livro “O Leopardo” (tradução para o português) diz: “Muda tudo para ficar como está”. Segundo o pesquisador, alguns partidos seguem o argumento como se fosse um mantra para esconder dos cidadãos os reais interesses.

Novas siglas

Segundo Marcelo Seráfico, existem outras circunstâncias, é o caso de partes que se rompem e formam outras legendas. Como exemplo, ele citou o caso do PMDB que, no passado, acabou gerando um outro partido, o PSDB, do racha interno da legenda.

“O movimento mais recente vem por meio do DEM (Democratas), que acabou fundando outras siglas como o Pros (Partido Republicano da Ordem Social) e alguns menores. Isso acontece pelo fato de os grupos dominantes não conseguirem se entender e acontecem as rupturas e o surgimento de uma nova sigla”, comentou Seráfico.

O sociólogo informou que a questão de o partido mudar de nome é algo novo. Segundo ele, acontece pelo fato de haver uma preocupação relacionada a marketing eleitoral, ou seja, à publicidade. O curioso, conforme o pesquisador, é que se fala primeiro em mudar a sigla, e não em discutir os princípios do partido.

Henderson Martins

EM TEMPO