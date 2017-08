Marketing digital será tema de congresso em Manaus

A internet tornou-se uma das principais ferramentas de vendas da atualidade. Quem está fora dela está perdendo dinheiro. Pensando nisso, Manaus receberá nos dias 11 e 12 de setembro o Congresso Vendas Digitais – Edição Norte. O evento é uma realização da Amazon Business Coaching e PUMP Entertainment, vai acontecer no Teatro Manauara, das 14h às 22h, e terá como palestrantes os principais nomes do marketing digital da atualidade.

Os maiores nomes do marketing digital no Brasil participarão do congresso em Manaus, como: Renan Pessoa, Juliano Kimura, AnaTex, Denis Bai e Sandro Magaldi. Presenças confirmadas, darão ênfase às vendas com o auxílio das redes sociais.

Passaportes

Os interessados em participar do evento possuem duas opções para adquirir seu passaporte: O passaporte GOLD, que oferece ao participante o Welcome Kit Gold, acesso aos dois dias de evento com pulseira Gold, palestras bônus, acesso à exposição dos parceiros e networking com os participantes.

Já os participantes que adquirirem o passaporte VIP receberão o Welcome Kit VIP, terão acesso aos dois dias do evento com pulseira vip, Area VIP Premium no foyer do evento, palestras extras, incluindo palestras nacionais, com interação com os palestrantes.

O participante VIP ainda terá coffee break premium à noite, um almoço em um restaurante da cidade com a participação dos palestrantes do evento, além de materiais e e-books exclusivos e aulas online com Renan Pessoa e Juliano Kimura.

Serviço:

Congresso Vendas Digitais – Edição Norte

Quando: 11 e 12 de Setembro, das 14h às 22h.

Onde: Teatro Manauara. Av. Mário Ypiranga, 1300. Adrianópolis. Manaus/AM.

Passaportes: Os passaportes para participar do evento estão disponíveis através dos sites www.cvd2017.com.br e www.aloingressos.com.br e também podem ser adquiridos nas lojas Calvin Klein do Amazonas Shopping e Manauara Shopping. O segundo lote custa R$ 287,00 (Gold) e R$ 870,00 (VIP) e pode ser parcelado em até 6x no site (Gold) e 10x (VIP) nos cartões VISA ou Mastercard. Nos pontos físicos o parcelamento é de até 6 vezes.

